Beste Floristin arbeitet in Paderborn

Blumen und Pflanzen sind im Leben von Hanna Eickhoff schon immer allgegenwärtig gewesen. Schließlich betreibt ihr Vater in Gütersloh eine eigene Gärtnerei und Floristik. Nach dem ersten Lehrjahr, das sie im elterlichen Betrieb verbrachte und wo sie den Grundstein für die Ausbildung legte, wechselte sie zum Meisterbetrieb von Kerstin Pieper, die in Paderborn die Geschäfte „Kreative Floristik“ in Wewer und „Die Straussbar“ an der Husener Straße betreibt. „Hier wurde ich super auf die Prüfung vorbereitet“, lobt sie ihre Chefin.

Die gebürtige Gütersloherin, die mittlerweile in Paderborn lebt, hatte starke Mitbewerber. Über 20 Auszubildende stellten sich im Juni der Abschlussprüfung im Kunst- und Kulturzentrum in Bielefeld. Die angehenden Floristen mussten wahlweise einen Hochzeits-, Tisch-, Raum- oder Trauerschmuck kreieren. Eickhoff entschied sich für die Raumgestaltung, „weil ich gerne groß arbeite und man sich in diesem Bereich besonders kreativ austoben kann“.

Laut Aufgabenstellung musste sie für eine fiktive Neueröffnung eines Modehauses den Eingangsbereich gestalten. „Ich habe mit zwei jeweils drei Meter hohen Ständern gearbeitet als Blickfang im Eingang. Die Blumen waren angeordnet wie eine Welle“, erzählt die 22-Jährige. Als dominantes Farbspektrum entschied sie sich für „die Energiefarbe Rot in allen Facetten von rot über rosé bis pink“. Mit Erfolg: Ihr Werk stach hervor und begeisterte die Jury. Dass sie landesweit die Beste war, hat sie besonders gefreut – auch wenn eine große, öffentliche Schau der Lehrlingswerke coronabedingt ausfallen musste.

Welchen Adventskranz Hanna Eickhoff selbst zu Hause stehen hat? „Noch gar keinen“, gibt sie mit einem Schmunzeln zu. In der Weihnachtszeit herrscht Hochbetrieb bei der Arbeit. Ein Adventsgesteck wird aber auch bei der 22-Jährigen nicht fehlen. „Vermutlich aber erst direkt zum ersten Advent. Mal gucken, was ich mir dann spontan einfallen lasse.“

Bundesweit kämpft währenddessen ihr Berufsstand mit einer zurückgehenden Zahl an Bewerbern, bedauert ihre Chefin Kerstin Pieper. „Leider gilt ein Handwerksberuf, wozu ich die Floristen zähle, für viele als verpönt. Dabei ist es ein so wunderbarer Beruf, wo man sich kreativ ausleben lassen kann und Dinge selbst mit den eigenen Händen erschaffen kann.“ Letzteres sei auch ein Grund, warum ihre Blumen-Workshops, die sie für interessierte Kunden anbietet, eine große Nachfrage hat. Für Januar sei die nächste Veranstaltung geplant.

Im Corona-Jahr ist hier laut Pieper von einem Kundenrückgang nicht zu sprechen. Eher das Gegenteil sei der Fall.

Weihnachtsdeko-Trends 2020

Bald beginnt die Adventszeit. Und damit geht auch so langsam daheim das Dekorieren los.

Bei den Adventskränzen feiern Trockenblumen laut Hanna Eickhoff und ihrer Chefin Kerstin Pieper ein großes Comeback. Sie sehen nicht nur schön aus, sondern halten auch lang. In Kombinationen mit frischen Blumen erhalte man ein Arrangement, das eine tolle, moderne Weihnachtsdeko ergeben würde.

Ein festlich gestalteter Ringständer mit Kerzen zeigt, dass man auch mit Formen variieren kann. Wer es bei den Farben ausgefallener als nur den Klassiker Rot und Grün mag, liegt mit Schwarz in Zusammenspiel mit Gold und Edelsteinfarben wie Bernstein voll im Trend. Aber auch prachtvolle Adventskränze in zarten Pastelltöne sind gefragt – für buchstäblich rosarote Weihnachten, die Freude ausstrahlen.

Bei den Materialien muss es auch nicht immer Tanne sein! So passt beispielsweise ein moderner Eukalyptus-Kranz hervorragend zum hyggelig-skandinavischen Einrichtungstrend.