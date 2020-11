Polizei Paderborn ermittelt: gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Paderborn -

Am späten Samstagabend ist ein 21-jähriger Autofahrer an der Schloßstraße mit einem grünen Laserpointer geblendet worden. Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.