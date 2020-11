31 neue Fälle, 150 weitere Menschen genesen

Diese aktiven Fälle verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Paderborn (414), Delbrück (144), Salzkotten (64), Hövelhof (59), Borchen (55), Büren (47), Bad Lippspringe (41), Altenbeken (39), Bad Wünnenberg (28) und Lichtenau (15). Am Samstag gab der Kreis 57 neue Fälle bekannt. Am Sonntag werden keine Zahlen veröffentlicht.

In 22 Schulen und zehn Kindergärten sind einzelne Lehrer, Schüler, Erzieher und Kindergartenkinder positiv getestet worden. Keine der betroffenen Schulen ist geschlossen, je nach Risikoeinschätzung durch das Gesundheitsamt auf Basis der Richtlinien des Robert-Koch-Instituts wurden einzelne Klassen, Lerngruppen, Jahrgangsstufen und Kindergartengruppen unter Quarantäne gestellt. Fünf Kindertageseinrichtungen sind komplett geschlossen.

Das Landeszentrum für Gesundheit (LZG) weist – wie am Vormittag berichtet – eine Sieben-Tages-Inzidenz von 109,1 für den Zeitraum vom 16. bis zum 22. November aus (Stand: 23. November, 0 Uhr). Am Vortag lag der Wert bei 116,6. Der Inzidenz-Wert ergibt sich aus der Summe der neuen Coronavirus-Infektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner.

Die Zahl der aufsummierten und laborbestätigten Coronavirus-Infektionen seit Ausbruch der Pandemie ist steigt auf 2609 gestiegen. Die Zahl der Erkrankten, die eine akute Infektion überstanden haben beträgt 1643. 42 Corona-Patienten werden zurzeit im Krankenhaus behandelt, zwölf von ihnen intensivmedizinisch. 3839 Menschen befinden sich in vom Paderborner Kreisgesundheitsamt angeordneter Quarantäne. 60 Menschen sind in Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion verstorben.

Corona Zahlen Kreis Paderborn 23.11.2020 Screenshot Foto: Kreis Paderborn

Erste Corona-Impfungen noch 2020?

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) rechnet noch in diesem Jahr mit ersten Impfungen gegen das Coronavirus.«Es gibt Anlass zum Optimismus, dass es noch in diesem Jahr eine Zulassung für einen Impfstoff in Europa geben wird. Und dann können wir mit den Impfungen sofort loslegen», sagte Spahn dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Er habe die Länder gebeten, dass die Impfzentren Mitte Dezember einsatzbereit sein sollen. Das scheine zu klappen.

Wird Silvester wegen Corona geopfert?

Allen ist klar: Die Feiertage werden im Corona-Jahr anders als sonst. Bei Silvester stößt ein angedachtes Böllerverbot auf Verständnis in der Bevölkerung, dürfte sich jedoch kaum durchsetzen, weil mächtige Bundesländer dagegen sind. Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) warnte zudem, es gehe nicht um schön klingende Forderungen, sondern vor allem um die Umsetzbarkeit. Die Sicherheitsbehörden seien nicht gut genug ausgestattet. Auch bei Weihnachten zeigen sich Risse in der Gesellschaft. Am Mittwoch beraten Bund und Länder über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise.

Weitere Informationen

Mit der Feststellung der sogenannten Gefährdungsstufe II und der Allgemeinverfügung des Kreises Paderborn (hier als PDF auf der Kreis-Website) waren am 28. Oktober eine Reihe von Schutzmaßnahmen in Kraft getreten. Hier gibt es eine Übersicht des Kreises zu allen aktuellen Regelungen/Verordnungen in Nordrhein-Westfalen.

Das Paderborner Kreisgesundheitsamt ist montags bis freitags von 9 bis 16 Uhr sowie samstags von 12 bis 16 Uhr unter der Telefonnummer 05251/3083333 erreichbar. www.kreis-paderborn.de/corona

Alle Entwicklungen rund um das Coronavirus in OWL, Deutschland und auch weltweit lesen Sie in unserem Newsblog.