Erzbistum Paderborn verabschiedet Weihbischof

Der Gottesdienst wurde per Livestream im Internet übertragen.

Mit Dankbarkeit schaue er auf die gemeinsamen Jahre des Theologiestudiums in Paderborn und die lange Zeit des Miteinanders im priesterlichen und bischöf­lichen Dienst, sagte Erz­bischof Becker in seiner Ansprache zu Berenbrinker. „Ich weiß um Deine tiefe Verwurzelung im Glauben, Deine Nähe zu den Menschen, Deine Sympathie für das Einfache und Ungekünstelte. Von Dir kann man den Blick auf die kleinen Dinge des Lebens lernen oder neu einüben“, sagte Becker. Berenbrinker gehe seinen Glaubensweg vor Gott, unter und mit den Menschen. „Dafür möchte ich Dir heute danken“, betonte der Erzbischof im Hinblick auf seinen langjährigen Weggefährten.

Der 1950 in Verl geborene Berenbrinker war 1977 zum Priester geweiht und im April 2008 von Papst Benedikt XVI. zum Weihbischof in Paderborn ernannt worden. Er sei kein Mann der großen Worte, weder ein Vielredner noch ein Schönredner, sagte Erzbischof Becker weiter über Weihbischof ­Beren­brinker. „Und dennoch hat dein Reden und Tun Gewicht.“ Er sei dankbar, dass Berenbrinker auch nach seiner Emeritierung als Weihbischof in Paderborn weiterhin für die Begleitung der Priester im Ruhestand bereitstehe: Berenbrinker sei für sie ein verlässlicher, diskreter und hilfreicher Ansprechpartner. Becker bekräftigte: „Lieber Hubert, von Herzen wünsche ich Dir Gesundheit, Freude und Gottes reichen Segen. Ich wünsche Dir noch viele erfüllte und gute Jahre.“

Weihbischof Berenbrinker erinnerte schließlich an seine Tätigkeit während der 27 Jahre als Priester in Gemeinden des Erzbistums, vier Jahre als Leiter des heutigen Bereichs Pastorales Personal im Erzbischöflichen Generalvikariat sowie zwölf Jahre als Weihbischof in Paderborn. „Besonders geprägt hat mich die Arbeit in den Gemeinden und manchmal habe ich scherzhaft gesagt, wenn ich mich irgendwo vorstellen sollte, ich sei ‚Fachpriester für Allgemeinseelsorge‘“, sagte Berenbrinker. Er sei dankbar, dass er bis heute aus ganzem Herzen sagen könne: „Gott, ich danke Dir, dass Du mich berufen hast, vor Dir zu stehen und Dir zu dienen.“ Er hoffe, dass sein weiteres Leben „Früchte hervorbringt im Sinne des Evangeliums, für meine Mitmenschen, für die Kirche und für mich selbst“.

Reliquie des seligen Niels Stensen

Im Gottesdienst trug Berenbrinker eine Reliquie des seligen Niels Stensen in die Vitus-Kapelle des Hohen Doms zu Paderborn. Damit erfüllte sich ein Herzenswunsch des Weihbischofs: In der Vitus-Kapelle hat die Reliquie des 1988 selig gesprochenen Niels Stensen, der Anatom, Geologe und früher Weihbischof in Paderborn war, nun einen festen Ort und kann dort von Gläubigen verehrt werden.

Stensen wurde am 11. Januar 1638 in Kopenhagen geboren, er verstarb am 5. Dezember 1686 in Schwerin. Nach seinem Studium der Medizin und Anatomie arbeitete er als Arzt und Forscher. 1666 ging er nach Florenz, wo er 1667 zur katholischen Kirche konvertierte. Ab 1680 war Stensen Weihbischof für Münster und Paderborn. Kurz vor seinem Tod ging er nach Schwerin, gründete dort eine katholische Gemeinde und war als einfacher Seelsorger tätig. Er starb verarmt in Schwerin.

Seine Lauterkeit, sein asketisches Leben und sein vorbildliches Wirken als Priester fanden hohe Anerkennung, auch über Konfessionsgrenzen hinweg. Am 23. Oktober 1988 wurde Niels Stensen durch Papst Johannes Paul II. seliggesprochen. Sein kirchlicher Gedenktag ist der 25. November. Das Erzbistum Paderborn erhielt 2019 ein Reliquiar mit einer Reliquie des seligen Stensen als Geschenk des Erzbischofs von Florenz.