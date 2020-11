Paderborner Erzbischof: Suizid ist moralisch nicht verantwortbar

Paderborn (epd) -

Mit Blick auf den am Montag gesendeten Fernsehfilm „Gott“ zum Thema Sterbehilfe hat der Paderborner Erzbischof Hans-Josef Becker Hilfen zum Suizid abgelehnt. „Weil der Mensch ein Geschöpf Gottes ist, darf zu keiner Zeit über das menschliche Leben verfügt werden, auch nicht über das eigene Leben“, erklärte Becker am Montag in Paderborn.