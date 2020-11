Bislang gibt es kein tragfähiges Konzept, wie man der Flut an Fahrzeugen, die auch nach 10.30 Uhr hier unterwegs ist, Herr werden könnte. Das Ordnungsamt auf die Fahrer zu hetzen, wäre falsch. Sie arbeiten eh schon unter enormen Druck – stets mit der Uhr im Nacken.

Es hilft also nur, weiter um Lösungen zu ringen. Als die Werbegemeinschaft vor rund zwei Jahren ankündigte, dass es am Rand der City Ladezonen geben werde, schien der Knoten zumindest ein Stückweit durchschlagen worden zu sein. Seither sind an der Marienstraße und an der Franziskanermauer Parkplätze für die Lieferdienste gesperrt worden. Doch das rasante Wachstum in dieser Branche zeigt, dass die Flächen nicht ausreichen.

Paderborn benötigt dringend eine Citylogistik – erst recht vor dem Hintergrund, dass offenbar immer mehr der stationären Händler selbst Waren im Internet verkaufen und versenden.