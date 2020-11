Zwei Männer (55/84) gestorben

Dem Paderborner Kreisgesundheitsamt sind bis Dienstag, 11 Uhr, 38 neue Corona-Fälle gegenüber Montag (31) gemeldet worden. Weitere 72 Erkrankte gelten als genesen. Demzufolge sind derzeit 870 Menschen mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 infiziert. Diese aktiven Fälle verteilen sich wie folgt auf die zehn Kommunen: Paderborn (396), Delbrück (138), Salzkotten (57), Hövelhof (56), Borchen (52), Büren (47), Bad Lippspringe (43), Altenbeken (37), Bad Wünnenberg (29) und Lichtenau (15).

Das Landeszentrum für Gesundheit weist – wie bereits berichtet – eine Sieben-Tages-Inzidenz von 117,6 für den Zeitraum vom 17. bis zum 23. November (Stand, 24. November, 0 Uhr). Am Montag lag der Wert bei 109,1. Der Inzidenz-Wert ergibt sich aus der Summe der neuen Coronavirus-Infektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner.

Die Zahl der aufsummierten und laborbestätigten Coronavirus-Infektionen seit Ausbruch der Pandemie ist auf 2647 gestiegen. Die Zahl der Erkrankten, die eine akute Infektion überstanden haben, beträgt 1715. 43 Patienten werden zurzeit im Krankenhaus behandelt (+1), 11 von ihnen intensivmedizinisch (-1). 3650 Menschen befinden sich im vom Paderborner Kreisgesundheitsamt angeordneter Quarantäne (-189).

OVG verbietet verkaufsoffene Adventssonntage

Mit einem Eilbeschluss hat das Oberverwaltungsgericht Münster am Dienstag die von der Landesregierung mit dem Corona-Infektionsschutz begründeten Sonntagsöffnungen untersagt.

Die für Infektionsschutzrecht zuständige Kammer beim OVG Münster gab Verdi recht: Die Richter äußerten „erhebliche Zweifel an der Eignung der Sonntagsöffnung, das Infektionsrisiko einzudämmen“, hieß es in einer Mitteilung.

Die Richter gaben damit einem Eilantrag der Dienstleistungsgewerkschaft gegen die nordrhein-westfälische Coronaschutzverordnung statt. Die Regelung sei „aller Voraussicht nach rechtswidrig“ und würde in einem Hauptsacheverfahren für unwirksam erklärt werden.

Weitere Informationen

Mit der Feststellung der sogenannten Gefährdungsstufe II und der Allgemeinverfügung des Kreises Paderborn (hier als PDF auf der Kreis-Website) waren am 28. Oktober eine Reihe von Schutzmaßnahmen in Kraft getreten. Hier gibt es eine Übersicht des Kreises zu allen aktuellen Regelungen/Verordnungen in Nordrhein-Westfalen.

Das Paderborner Kreisgesundheitsamt ist montags bis freitags von 9 bis 16 Uhr sowie samstags von 12 bis 16 Uhr unter der Telefonnummer 05251/3083333 erreichbar. www.kreis-paderborn.de/corona

