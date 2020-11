Eingeworfen haben die Flyer die Bezirksdienstbeamtinnen und -beamten sowie die Mitarbeiter des Kommissariats Kriminalprävention/Opferschutz der Polizei. Beide sind in der dunklen Jahreszeit wieder in Wohngebieten des Kreises Paderborn im Rahmen der Dämmerungsstreife unterwegs.

„Zur Bekämpfung von Einbrüchen fahren wir von Oktober bis April verstärkt in Wohngebieten Streife. Wenn wir dabei eine Schwachstelle an einem Haus entdecken, die leicht durch Einbrecher ausgenutzt werden könnte, und wir niemanden antreffen, werfen wir den Informationsflyer mit entsprechenden Hinweisen zur Schwachstelle in den Briefkasten“, erläutert Kriminalhauptkommissar Randolf Latusek. Schwachstellen entstehen oft durch unbedachtes Verhalten der Bewohner. „Im Haus sind alle Lichter aus, niemand ist zu Hause. Trotzdem steht im Erdgeschoss ein Fenster nur auf Kipp oder Garagentore werden offengelassen. Das sind Einladungen für Einbrecher“, sagt Claudius Bambeck. Der Polizeihauptkommissar leitet die Polizeiwache Bad Lippspringe.

Die Tipps, die in dem Flyer nachzulesen sind, können leicht umgesetzt werden. Fenster und Türen sowie Garagentore sollten auch bei kurzer Abwesenheit verschlossen sein, mahnt die Polizei. Besonders auf der Rückseite des Hauses sei eine Außenbeleuchtung mit Bewegungsmelder ratsam. Innen könne Beleuchtung ebenfalls Anwesenheit vortäuschen, indem Rollläden oder Licht mit einer Zeitschaltuhr gekoppelt sind. Der Hausschlüssel sollte nicht draußen versteckt, der Briefkasten regelmäßig geleert werden. Wer verdächtige Personen oder fremde Fahrzeuge im Wohngebiet beobachte, sollte das unbedingt per Notruf 110 an die Polizei weitergeben. Ein Beratungstermin mit der Abteilung Kriminalprävention/Opferschutz kann über die Telefonnummer 05251-3063900 vereinbart werden.