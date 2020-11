Paderborn -

Bekanntlich stirbt die Hoffnung zuletzt. Am Dienstag ist sie gestorben: im Einzelhandel, in CDU und FDP und bei denjenigen Beschäftigten in der Branche, die durchaus gewillt sind, an einem Sonntag im Advent fünf Stunden lang zu arbeiten. Die gibt es nämlich – auch wenn Verdi das nicht hören mag.