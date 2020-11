68 Neuinfektionen im Kreis Paderborn

Unterm Strich sind derzeit 904 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Die aktiven Fälle verteilen sich auf Paderborn (416), Delbrück (139), Hövelhof (70), Salzkotten (56), Borchen (51), Büren (48), Bad Lippspringe (40), Altenbeken (40), Bad Wünnenberg (28) und Lichtenau (16). Am Dienstag waren 38 neue Fälle vermeldet worden.

In 18 Schulen und sieben Kindergärten sind einzelne Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler, Erziehende sowie Kindergartenkinder positiv getestet worden. Keine der betroffenen Schulen ist geschlossen, je nach Risikoeinschätzung durch das Gesundheitsamt auf Basis der Richtlinien des Robert Koch-Instituts wurden einzelne Klassen, Lerngruppen, Jahrgangsstufen und Kindergartengruppen unter Quarantäne gestellt. Fünf Kindertageseinrichtungen sind komplett geschlossen worden.

Die vom Landeszentrum für Gesundheit ausgewiesene 7-Tages-Inzidenz steht bei 109,8. Die 7-Tages-Inzidenz ist die Anzahl der Neuinfektionen innerhalb einer Woche, umgerechnet auf 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Die Zahl der aufsummierten und laborbestätigten Coronavirus-Infektionen seit Ausbruch der Pandemie steigt auf 2.715. Die Zahl der Corona-Erkrankten, die eine akute Infektion überstanden haben und als genesen gelten, beträgt 1.749. 45 (+2) Corona-Patienten werden zurzeit im Krankenhaus behandelt, von denen 12 (+1) intensivmedizinisch behandelt werden müssen. 3.159 (-491) Menschen befinden sich im vom Paderborner Kreisgesundheitsamt angeordneter Quarantäne. 62 Menschen sind in Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion verstorben.

Aufsummierte Gesamtzahlen seit Ausbruch der Pandemie. Foto: Kreis Paderborn

Weitere Informationen

Mit der Feststellung der sogenannten Gefährdungsstufe II und der Allgemeinverfügung des Kreises Paderborn (hier als PDF auf der Kreis-Website) waren am 28. Oktober eine Reihe von Schutzmaßnahmen in Kraft getreten. Hier gibt es eine Übersicht des Kreises zu allen aktuellen Regelungen/Verordnungen in Nordrhein-Westfalen.

Das Paderborner Kreisgesundheitsamt ist montags bis freitags von 9 bis 16 Uhr sowie samstags von 12 bis 16 Uhr unter der Telefonnummer 05251/3083333 erreichbar. www.kreis-paderborn.de/corona

