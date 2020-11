Krankenhäuser erhalten sieben Millionen Euro

Paderborn -

In der Corona-Pandemie ist deutlich geworden, dass es in Deutschland zu wenig Pflegekräfte gibt. Um auch künftig die Versorgung der Bevölkerung in Nordrhein-Westfalen sicherstellen zu können, will das Land NRW nach eigenen Angaben mehr Ausbildungsplätze im pflegerischen Bereich schaffen und so für eine bessere Personalausstattung in den Krankenhäusern sorgen.