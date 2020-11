Oberntudorf hat jetzt auch einen Dom

Paderborn -

Losglück auf den ersten Versuch: Morgens hatten Ulrich und Renate Düchting im WESTFÄLISCHEN VOLKSBLATT von der großen Kunst-Verlosungs­aktion der Paderborner Malteser gelesen. Als sie dann in der Stadt Nachbarin Monika Cramm trafen, kauften sie bei der engagierten Malteserin sofort ein Los. Dass sie mit der Nummer 1131 für nur fünf Euro den Hauptgewinn gekauft hatten, erfuhren sie dann nach der Losziehung gut zwei Wochen später. Künftig wird also das farbenfrohe Liboribild von Hyazinth Pakulla mit dem großen Dom im Wohnzimmer der Düchtings in Oberntudorf hängen.