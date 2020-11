Studienkredit gilt bis Wintersemesterende

Der Studienkredit wird für das komplette Jahr 2021 zinsfrei gestellt. Mit der Überbrückungshilfe soll nach Angaben des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) denjenigen Studenten geholfen werden, die sich nachweislich in einer pandemiebedingten Notlage befinden, die unmittelbar Hilfe benötigen und die individuelle, pandemiebedingte Notlage nicht durch Inanspruchnahme einer anderen Unterstützung überwinden können. Die Beantragung des Zuschusses erfolgt, wie in den Monaten Juni bis September, wieder ausschließlich über das Online-Tool www.überbrückungshilfe-studierende.de.

Wer bereits ein Darlehen, Stipendien oder Ähnliches im Bezugsmonat bezieht, kann trotzdem Überbrückungshilfe erhalten. Je nach nachgewiesener Bedürftigkeit können zwischen 100 Euro und 500 Euro als nicht rückzahlbarer Zuschuss gezahlt werden. Der Antrag kann ab November dieses Jahres gestellt werden; für jeden weiteren Monat muss ein Folgeantrag gestellt werden. Ein Anspruch auf Gewährung der Überbrückungshilfe besteht den Angaben zufolge nicht.

Das Studierendenwerk Paderborn ist für die Studenten der Uni Paderborn, der Katholischen Hochschule Abteilung Paderborn und der Hochschule Hamm/Lippstadt zuständig.

Antragsberechtigt sind Studenten, die zum Zeitpunkt der Antragstellung an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule in Deutschland immatrikuliert sind, in Deutschland wohnen und nicht beurlaubt sind. Dies gelte für Studenten aus dem In- und Ausland, ohne Altersbegrenzung. Der Zuschuss werde monatlich zugesagt bis zu einer Höhe von 500 Euro, je nach Bedürftigkeit. Weil wegen der Corona-Pandemie zahlreiche Nebenjobs, insbesondere im Gastrobereich, wegfallen, müssen sich Studenten teils hoch verschulden.

Achim Meyer auf der Heyde, Generalsekretär des Deutschen Studentenwerks, dem Dachverband, in dem die 57 Studenten- und Studierendenwerke bundesweit zusammengeschlossen sind, erklärt: „Erneut stehen die Studenten- und Studierendenwerke bereit, um Studierende, die durch die Pandemie in eine finanzielle Notlage geraten sind, zu unterstützen – auch wenn der Beginn eines Wintersemesters für die BAföG-Ämter und viele weitere Arbeitsbereiche der Studentenwerke Hochkonjunktur bedeutet und ihre Arbeitskapazitäten voll beansprucht. Aber sie wollen und können helfen. Gerade in dieser Pandemie zeigt sich, wie systemrelevant die Studenten- und Studierendenwerke sind und wie ernst sie ihren staatlichen Sozialauftrag nehmen, die Studierenden zu fördern.“