„Es ist gefühlt ständig jemand vor Ort, dem ich all meine Fragen stellen kann.“, berichtet die 15-jährige Marie, nachdem sie bereits von ihrem dritten spontanen Termin bei Melanie Schnettler, Berufsberaterin der Agentur für Arbeit, zurückkommt. „Die Berufsberatung hilft mir, eine Vorstellung von einem späteren Beruf zu bekommen und hat auch gute Ideen, wo ich ein Praktikum machen könnte“, sagt die Schülerin.

Im Laufe der Zeit habe sich die Studien- und Berufsorientierung immer stärker zu dem Projekt „Lebensbegleitende Berufsberatung“ entwickelt. Das Projekt wurde nach Angaben der Schule zu einem Helfer-und Unterstützersystem, das eine Vielzahl von Möglichkeiten biete. Sehr wichtig dabei sei, dass alle Komponenten miteinander verzahnt seien und alle Akteure eng zusammenarbeiteten.

Die Berufsberaterinnen Melanie Schnettler und ­Birgitt Menne sind sich einig: „Die Studien- und Berufsorientierung funktioniert deshalb so gut, weil die Gesamtschule in Elsen eine große Bereitschaft mitbringt, diesem Bereich Raum, Zeit und Ressourcen zur Verfügung zu stellen.“

Jürgen Püfke, Abteilungsleiter der Klassen 8 bis 10, ergänzt: „Unsere Schülerinnen und Schüler spiegeln unsere Gesellschaft wider. Wir unterrichten Gymnasialkinder genauso gern und intensiv wie Förderschüler – allen Kindern ist gemein, dass sie einen Platz und eine Aufgabe im Leben brauchen. Die ‚Lebensbegleitende Berufsberatung‘ hilft den Heranwachsenden dabei schon frühzeitig.“

Wichtig sei auch das zentralgelegene Berufsorientierungszentrum, sagt Mathias Meyer, einer der schulischen Berufskoordinatoren. „Alles läuft hier zusammen: die Beratungen der Agentur für Arbeit, die schuleigenen Maßnahmen und alle wichtigen Informationen, wie zum Beispiel Aushänge ortsansässiger Firmen, Informationen außerschulischer Partner und Stellenausschreibungen“, sagt Mathias Meyer.

Die digitale Pinnwand informiere regelmäßig über Neuigkeiten. An drei Tagen in der Woche bieten die Beratungsfachkräfte der Agentur für Arbeit Berufsberatungstermine Schüler der Sekundarstufe I und II an der Gesamtschule an. Auch spontane Termine seien möglich, wie sie die 15-jährige Marie jüngst wahrgenommen hat.

Außer der beruflichen Beratung sollen die Oberstufenschüler Hinweise und Angebote zur Studienorientierung nach dem Erwerb des Abiturs oder der Fachhochschulreife erhalten. Am sogenannten Runden Tisch BO treffen sich alle Akteure regelmäßig und tauschen sich über ihre Ergebnisse und mögliche Schwierigkeiten einzelner Schüler aus. Gemeinsam würden sie neue Wege und Ideen für die jungen Menschen erschließen.

Schulleiter Dr. Siegfried Martini: „Nutznießer dieser gemeinsamen Herangehensweise sind in jedem Fall unsere Schülerinnen und Schüler – unabhängig davon, ob sie eine Berufsausbildung, einen höheren Abschluss oder ein Studium an­streben.“