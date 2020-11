Kreis Paderborn zieht in ehemaliges Nixdorf-Gebäude

Fakt AG gibt weiteren Mieter bekannt – Areal an der Riemekestraße soll innovativer Standort werden

Paderborn -

Anfang Dezember zieht der nächste Mieter in das ehemalige Nixdorf-Gebäude an der Riemekestraße 160 in Paderborn ein: der Kreis Paderborn.