90 Mitarbeiter sind im Dauerstress

Auch wenn die Zahl der Neuinfektionen leicht sinke, sei die Situation „nach wie vor angespannt“, sagte die Leiterin des Gesundheitsamtes Constanze Kuhnert. Mit Schrecken blickte sie auf den Oktober zurück. Damals sei der Inzidenzwert in nur drei Wochen von 20 auf 140 hochgeschnellt. „Trotzdem haben wir es fast durchgängig geschafft, die uns gemeldeten Fälle noch am selben Tag zu kontaktieren“, erläuterte sie. Die Zahl der Personen, die das Coronavirus bekämpfen, ist auf etwa 90 gestiegen. „Wir sind ständig am Nachschulen“, schilderte Kuhnert die Konsequenzen.

Besonders betroffen sind das Gesundheitsamt und die EDV-Abteilung. Ihr Engagement sei „phänomenal“, lobte Kreisdirektor Ulrich Conradi: „Trotz starker Belastung ist es kein Problem, Freiwillige für den Wochenenddienst zu finden.“ Michael Beninde machte deutlich, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch den Dauerstress seit Ende Februar langsam müde würden. Im Krisenstab arbeiten inzwischen neben der Polizei und Bundeswehr auch sogenannte Containmentscouts des Robert-Koch-Instituts mit. Im benachbarten Bielefeld spitzt sich die Situation in den Krankenhäusern zu.

Die Frage nach dem Standort des künftigen Impfzentraums konnte oder wollte Beninde noch nicht beantworten. Hier sei noch nichts in trockenen Tüchern. Für die Kreistagssitzung am 14. Dezember kündigte Beninde nähere Informationen an. Bis Weihnachten müsse ohnehin eine Entscheidung getroffen werden.

Wenn man von einer Impfquote von 70 Prozent der Einwohner ausgehe, würde das für den Kreis Paderborn bedeuten, dass etwa 200.000 Personen geimpft werden müssen, rechnete der Leiter des Krisenstabes vor. Bei 1000 Impfungen am Tag würde das mindestens 200 Tage in Anspruch nehmen.

Constanze Kuhnert geht von zwei Impfungen pro Person aus. Zur Zeit befinde man sich in einer Konsolidierungsphase, sei aber von einem Sieben-Tage-Inzidenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner noch weit entfernt. Die Expertin erläuterte auf Nachfrage, dass es keine Pflicht gebe, sich nach Ablauf der Quarantäne auf das Virus testen zu lassen: „Wir wollen das auch nicht. Wer symptomfrei ist, kann die 14 Tage absitzen. Wer dagegen Symptome entwickelt, sollte zum Arzt gehen.“