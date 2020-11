Corona weckt kreatives Potenzial

In seiner Ansprache sagte Wirth, dass die Kirche in einer Zeit des Übergangs sei. Neben Abbrüchen gebe es Aufbrüche: So gebe es trotz des Bedeutungsverlustes von Kirche Gestaltungsmöglichkeiten in der Gemeindearbeit, bei Gottesdienstformen, bei neuen Formaten für öffentliche Auftritte und Verkündigungen. Gerade in der Coronazeit habe sich „noch einmal ein riesiges Kreativpotenzial gezeigt und auch eine große Lust, neue Wege auszuprobieren”.

Synodalassessor Gunnar Wirth dankte bei der Verabschiedung Helga Weber-Kruck, Dr. Wilfried Hauenschild, Angela Thater und Jürgen Scherhans für ihr Engagement im Kreissynodalvorstand.

Eingeführt als KSV-Mitglieder mit achtjähriger Amtszeit wurden Synodalassessor Pfarrer Gunnar Wirth, Scriba Pfarrer Wolfgang Neumann (Nieheim) und die Synodalältesten Evelyne Schubert (Sennelager), Jürgen Engelmann (Wewelsburg), Irmgard Alboth (Paderborn), Wolfgang Dzieran (Bad Lippspringe) und Rolf Hellweg (Steinheim). Stellvertretende Mitglieder sind Pfarrer Claus-Jürgen Reihs (für den Synodalassessor), Heike Bandner-Wappler, Dr. Peter Engeling, Dr. Horst Leber, Dirk Appelt und Dagmar Kleinemeier. Verhindert war der stellvertretende Scriba Pfarrer Detlev Schuchardt.

Der Link zum Video des aufgezeichneten Gottesdienstes findet sich unter www.kirchenkreis-paderborn.de.