„Wir haben aber so geplant, dass wir jederzeit loslegen können, sobald es wieder möglich ist“, sagt Stefan Hermanns vom Kulturamt der Stadt. Dazu müsste der so genannte Inzidenzwert, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner unter 35 fallen. Derzeit liegt er noch bei über 100.

Die Winteredition des Platzes der kleinen Künste auf dem Franz-Stock-Platz würde sich dann zwar nicht mehr um das Thema Weihnachten drehen, wie ursprünglich für Dezember geplant, „aber da haben die Künstler, die nur darauf warten loslegen zu können, schon schöne Alternativen“, verspricht Hermanns. Vorgesehen sind Lesungen, Märchenstunden, Puppenspiel, der Auftritt von Chören und ähnliches mit überwiegend regionalen Künstlern vor jeweils bis zu 150 Besuchern. „Wenn die Maßnahmen wirken, können wir dann im neuen Jahr vielleicht auch schon die Gastronomie wieder mit einbeziehen“, hofft Hermanns.

Aufgeschoben, aber im besten Falle nicht aufgehoben, ist auch die geplante Veranstaltungsreihe „1/30“, bei der jeweils mittwochabends ein Künstler für 30 Minuten das offene Foyer des Museums bespielen soll (wir berichteten am 14. November). „Wir können die für dieses Jahr geplanten Mittel mit ins kommende Jahr nehmen und freuen uns, wenn wir davon wieder Künstlern ihre Gage zahlen und ihnen Auftrittsmöglichkeiten anbieten können“, sagt Hermanns.

Umgesetzt wird auf jeden Fall die von der Schlosspark- und Lippesee-Gesellschaft verantwortete kunstvolle Illumination des Schlossparks in Schloß Neuhaus, die in der Adventszeit ein kleines Licht der Hoffnung zünden und zum winterlichen Spaziergang an der frischen Luft animieren soll. Start ist zum 1. Advent an diesem Wochenende. Gebäude, Bäume und ganze Geländebereiche werden, mit Unterstützung der Sparkasse Paderborn-Detmold und der Stadtwerke Paderborn, täglich von 17 Uhr an mit entsprechenden Lichtquellen in Szene gesetzt. Auch der Weihnachtsstern, der sonst den Weihnachtszauber im Marstall krönt, soll seinen Platz inmitten des Lichtermeers finden. An allen vier Adventssonntagen finden jeweils um 17 Uhr bei jedem Wetter 20-minütige Freiluftgottesdienste am Brunnentheater im Schlosspark statt.

Auch für den Schlosspark kann sich das Kulturamt Winterveranstaltungen im neuen Jahr vorstellen, die Planung laufe aber noch.