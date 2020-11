Mit mehr als 2,5 Promille und ohne Führerschein in Borchen unterwegs

Einer Zeugin fiel am Mittwochvormittag in Borchen der Audi-Fahrer auf, der in starken Schlangenlinien fuhr. Nachdem die Handyverbindung zwischen der Zeugin und der Polizei abbrach, verlor sich zunächst die Spur des Fahrzeugführers.

Während der Fahndung kam das Fahrzeug einer Motorradstreife auf der Straße Limberg entgegen. Bei dem Versuch, den Fahrer zu stoppen, missachtete er jegliche Haltezeichen und setzte seine Fahrt in deutlichen Schlangenlinien fort, so die Polizei. Dabei wechselte er abrupt seine Geschwindigkeit. Nachdem er durch mehrere Straßen in Kirchborchen gefahren war, hielt der 38-Jährige an der Hauptstraße an. Der Mann stand unter Alkoholeinwirkung und hatte keinen Führerschein. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab über 2,5 Promille. Er musste zur Blutprobe. Gegen ihn läuft jetzt ein Strafverfahren.

Auch gegen zwei alkoholisierte Radfahrer, die am Mittwoch in Paderborn gestoppt wurden, laufen Strafanzeigen. Zudem wurden bei Verkehrskontrollen in Paderborn zwei Autofahrer erwischt, die laut Vortests unter Drogeneinwirkung standen. Fünf weitere Autofahrer unter Drogeneinwirkung fielen am Donnerstag und in der Nacht zu Freitag in Paderborn und Salzkotten auf. Bei der Kontrolle eines Fahrers (38) fanden die Polizisten Kokain, sodass gegen ihn auch wegen illegalen Drogenbesitzes ermittelt wird.