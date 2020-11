Eine Frau (77) gestorben, 69 neue Infektionen

Somit gibt es im Kreis zurzeit offiziell 818 aktive Fälle. Sie verteilen sich wie folgt auf die zehn Kommunen: Paderborn (393), Delbrück (128), Hövelhof (74), Salzkotten (43), Borchen (35), Büren (42), Bad Lippspringe (33), Altenbeken (33), Bad Wünnenberg (25) und Lichtenau (12). Am Donnerstag hatte es ebenfalls einen Todesfall und 53 Neuinfektionen gegeben.

Das Landeszentrum für Gesundheit weist – wie berichtet – eine Sieben-Tages-Inzidenz von 109,5 für den Zeitraum vom 20. bis zum 26. November aus (Stand, 27.11., 0 Uhr). Am Donnerstag lag der Wert bei 111,7. Der Inzidenz-Wert ergibt sich aus der Summe der neuen Coronavirus-Infektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner.

Die Zahl der aufsummierten und laborbestätigten Coronavirus-Infektionen beträgt seit Ausbruch der Pandemie nun 2837. Die Zahl der Erkrankten, die eine akute Infektion überstanden haben, beträgt 1955. Weiterhin 39 Patienten werden zurzeit im Krankenhaus behandelt, elf von ihnen intensivmedizinisch. 3121 Menschen befinden sich im vom Paderborner Kreisgesundheitsamt angeordneter Quarantäne (-56).

Kita in Benhausen betroffen

Derweil meldet die katholische Kita St. Josef in Benhausen einen positiven Corona-Fall in der Einrichtung. Zehn Kinder aus einer Gruppe sowie zehn Mitarbeiter seien bis zum 11. Dezember unter Quarantäne gestellt worden. Die Kita, in der 101 Kinder in fünf Gruppen von 19 Mitarbeitern betreut werden, wurde bis zum 30. November geschlossen. Ab 1. Dezember soll eine Notbetreuung organisiert werden. Familien, die einen dringenden Betreuungsbedarf für ihr Kind haben, können sich an die Kita-Leitung wenden. Die Eltern der betroffenen Kinder werden vom Gesundheitsamt über die Quarantäneregeln informiert.

Mehr als eine Million Corona-Infektionen in Deutschland

Die Gesamtzahl der bislang nachgewiesenen Corona-Infektionen in Deutschland hat die Marke von einer Million überschritten.

Die Gesundheitsämter meldeten dem Robert-Koch-Institut (RKI) 22.806 neue Corona-Infektionen binnen 24 Stunden (Stand: 27.11., 0 Uhr) . Damit stieg die Zahl der seit Beginn der Pandemie bekanntgewordenen Fälle auf 1.006.394, wie das RKI am Freitagmorgen bekannt gab. Viele Infektionen dürften aber unentdeckt geblieben sein, auch weil viele Menschen keine oder kaum Symptome entwickeln. Am Freitag vor einer Woche war mit 23.648 ans RKI übermittelten Fällen zuletzt ein Höchststand bei den täglichen Neuinfektionen erreicht worden.

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg bis Freitag um 426 auf insgesamt 15.586. Das ist Rekord seit Beginn der Pandemie.

Mit der Feststellung der sogenannten Gefährdungsstufe II und der Allgemeinverfügung des Kreises Paderborn (hier als PDF auf der Kreis-Website) waren am 28. Oktober eine Reihe von Schutzmaßnahmen in Kraft getreten. Hier gibt es eine Übersicht des Kreises zu allen aktuellen Regelungen/Verordnungen in Nordrhein-Westfalen.

Das Paderborner Kreisgesundheitsamt ist montags bis freitags von 9 bis 16 Uhr sowie samstags von 12 bis 16 Uhr unter der Telefonnummer 05251/3083333 erreichbar. www.kreis-paderborn.de/corona

