Wie in den vergangenen Jahren lud die Stadt Paderborn Schüler der 3. und 4. Klassen der Paderborner Grundschulen zur Teilnahme am Malwettbewerb für den Rathaus-Adventskalender ein. Gefragt waren von den Kindern winter- oder weihnachtliche Motive in möglichst kräftigen Farben. Denn: Die Paderborner Innenstadt soll den Umständen zum Trotz in der Adventszeit wie gewohnt stimmungsvoll in Szene gesetzt werden.

So wurde gemalt, gebastelt und geklebt: 1096 Bilder sind entstanden, eingereicht von 59 Klassen aus 17 Schulen. Ein neuer Rekord, der die Auswahl für die Jury in diesem Jahr besonders schwergemacht hat. Bürgermeister Michael Dreier, Saskia Albering vom Amt für Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing, Erika Berners-Kaffenberger und Gabriele Heinrichsdorff von der Kinderbibliothek, Carolin Ferres vom Kulturamt und Mathis Heinemann von der Firma Werbetechnik Heinemann hatten keine leichte Wahl.

Vom 1. Dezember an bis zum Heiligabend kann täglich ein neues Bild in den Fenstern des Rathauses bestaunt werden. Die Bilder, die nicht für den Kalender ausgesucht wurden, sind dennoch nicht vergebens gemalt worden: Sie werden von Ende November bis Mitte Januar in der Kinderbibliothek in der Rathauspassage für die Öffentlichkeit ausgestellt und anschließend an die Schulen zurückgesendet. Auch ein Klassenpreis wird erneut vergeben: Die Klasse mit den schönsten und kreativsten Bildern darf sich über einen attraktiven Sonderpreis freuen. Die Jury dankt den Schulen, Lehrkräften und Kindern für ihr Engagement und hofft, auch in den kommenden Jahren wieder zahlreiche weihnachtliche Kunstwerke bestaunen zu können.

Bilder eingereicht haben dieses Mal die Elisabethschule, Grundschulverbund Overberg-Dom, Karlschule, Grundschulverbund Bonhoeffer-Heinrich, Grundschulverbund Benhausen-Neuenbeken, Grundschule Thune, Grundschule Marienloh, Stephanusschule, Lutherschule und Lutherschule West, Comeniusschule Elsen, Margarethenschule Dahl, Dionysiusschule Elsen, Grundschulverbund Riemeke-Theodor, Marienschule, Grundschule Kaukenberg sowie die Grundschule Auf der Lieth.