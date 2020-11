Mehrere ARD-Sender und Deutschland Nova möchten so die „viel versprechendsten Newcomer Deutschlands“ unterstützen.

Céline (bürgerlich: Céline Dorka) hat im Oktober 2020 ihre erste EP „Instinkt“ veröffentlicht, sie erreichte Rang 51 der deutschen Albumcharts. Zuvor platzierte sie in diesem Jahr Titel wie „Tränen aus Kajal“ (8,7 Millionen Aufrufe bei Youtube), „Blue Jeans“ und aktuell „Überall“ in den deutschen Singlecharts. Ihre Songs wurden bei Streaming-Anbietern mehr als 100 Millionen Mal angehört. Bei Instagram hat die in Berlin lebende Sängerin 155.000 Abonnenten.

Andreas Löffler, „1Live“-Musikchef, ist von ihr überzeugt: „Mit Céline hat eine charakterstarke, junge Künstlerin gegen eine hochwertige Konkurrenz gewonnen.“ Céline, von „1Live“ nominiert, überzeugte die Jury, zu der auch Sängerin Lea, Moderatorin und DJane Salwa Houmsi und die Band „Giant Rooks“ gehörten.