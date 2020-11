„Gott erinnert sich an uns“

Zum Beginn des neuen Kirchenjahres startete im Paderborner Dom die Gebetskette, die während eines Jahres von den Kirchengemeinden des Erzbistums weitergetragen wird: Gläubige bringen in Kapellen und Kirchen vor dem ausgesetzten Allerheiligsten ihre eigenen Anliegen vor Gott. Sie wachen und beten aber auch im stellvertretenden Gebet für alle Menschen und für die ganze Schöpfung. Der Gottesdienst wurde live übertragen.

In seiner Predigt sagte Erzbischof Becker: „Unser Dasein und Tun ist wichtig, nicht, weil wir uns auch nur im Ansatz wichtigmachen könnten, sondern weil Gott uns und unser Tun wichtig nimmt. Nur weil Gott uns ansieht, haben wir Ansehen.“ Es komme darauf an, nach dem zu streben, was Menschen einzigartig und unersetzlich mache. Die „Ewige Anbetung“ nannte der Paderborner Erzbischof einen „großen Schatz der Liturgie“, eine „heilsame Erfahrung auch in schwieriger Zeit“. „Die Ewige Anbetung geht aus vom Hohen Dom und sie setzt sich fort durch das Jahr hindurch in unseren Kapellen und Kirchen: vom Sauerland bis nach Herford und Minden, von Castrop bis nach Burbach und Bad Wildungen. Sie tut es auch in Zeiten von Corona“, zeigte sich Erzbischof Becker überzeugt.

Nach dem Pontifikalamt wurde auf den Altar des Paderborner Domes eine Monstranz mit dem Allerheiligsten, dem im gewandelten Brot gegenwärtigen Christus, gestellt. „Festige uns in der Liebe. Lehre alle deine Jünger auf Erden, miteinander zu teilen: die Freude und das Leid, den materiellen und den geistigen Reichtum. Lass uns als Menschen leben, die auf die Ankunft ihres Herrn warten“, betete Erzbischof Becker zur Eröffnung der Ewigen Anbetung.

Eine stille nächtliche Gebetswache bis zum Sonntagmorgen folgte. Nach den Sonntagsmessen wurde das Allerheiligste zu Betstunden erneut auf den Altar des Domes gestellt. Die Betstunden wurden von Geistlichen Gemeinschaften, der Paderborner Innenstadtgemeinde St. Liborius und Ordensleuten gestaltet. Die „Ewige Anbetung“ im Hohen Dom endete schließlich mit einem feierlichen Abschluss am Sonntag-Abend.