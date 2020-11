Umsicht statt Unbedarftheit gefragt

Die erhofften Erfolge des Lockdowns lassen noch auf sich warten, auch wenn die „gebrochene Welle“ in Paderborn erkennbar sei. Konsequenteres Beachten der diversen Regeln (Mund-Nasen-Schutz, Abstand und Händedesinfektion) hätte sicher einen überzeugenderen Rückgang der Infektionszahlen zur Folge gehabt, konstatiert Dr. Rudolf Jopen. Stattdessen müssten wir nun vorerst weiter mit einem gemäßigten Lockdown leben, der vor allem zu Lasten vieler Selbstständiger und Kleinunternehmer gehe.

„Spätestens aber, wenn wir an die kommenden Feiertage denken, ist jedem klar, dass alle von diesem Lockdown betroffen sind, die Geselligkeit im Freundes- oder Familienkreis suchen“, weiß der Mediziner.

Die Ängstlicheren treibe dabei die Sorge um, ob sich nicht auch in den erlaubten kleineren Kreisen das Coronavirus verbreiten wird. Zwangsläufig tauche dann im Falle einer Ansteckung die Frage auf: Bin ich schuld daran, dass Freund oder Freundin, Oma oder Opa an Covid-19 erkrankt ist. Daher gibt Jopen einige Hinweise, wie dieses Risiko auch im privaten Kreis reduziert werden kann.

1. Risikopersonen sollten nach Möglichkeit Mund-Nase-Schutz (MNS) in Form einer FFP2-Maske (die auch den Träger schützt) permanent tragen (Mahlzeiten natürlich ausgenommen). Ist ein ständiger MNS für Risikopersonen nicht zumutbar, können natürlich genau so die anderen Anwesenden eine Zeit lang den MNS tragen, allerdings sollte diesem Wechsel ein kurzzeitiges Querlüften der Räume vorausgehen. Der von erhitzten Gemütern oft zu hörende Ruf, „doch mal ordentlich zu lüften“ bekomme in diesen Tagen eine ganz neue Qualität. Warum kann nicht Tochter oder Sohn der Familie zum „amtlich bestellten Lüfter“ ernannt werden, die dafür sorgen, dass jede halbe Stunde Fenster und Türen wenige Minuten geöffnet werden?

2. Hygiene-Maßnahmen können in jeder Wohnung möglich gemacht werden, sei es durch gründliches Händewaschen und/oder die Benutzung von Händedesinfektionsmitteln.

3. Abstand halten ist sicher nur eingeschränkt möglich. Umarmungen ohne MNS sollten aber vermieden werden. Und bei den bereits genannten Risikopersonen sollten sowieso strengere Maßstäbe gesetzt werden.

4. Als zusätzlicher Punkt sei erwähnt, dass nach neuesten Studien auch das Gurgeln mit Chlorhexidin und ähnlichen Mundspülungen das Infektionsrisiko für wenige Stunden mindern hilft.

Dem Praxisnetz sei völlig bewusst, dass die genannten Vorschläge eine Übertragung des Virus nicht mit Sicherheit verhindern können. „Sicher aber senken sie das Risiko einer Infektion“, sagt Jopen. „Seien Sie also fantasievoll in der Umsetzung der Corona-Empfehlungen an den Feiertagen, fangen Sie früh an, sie einzuüben, dann ist auch in der nun beginnenden Adventszeit sogar ein gemeinsames Singen der Enkel mit den Großeltern möglich.