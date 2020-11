Lichter strahlen Hoffnung aus

Erstmals in dieser Adventszeit erleuchten unzählige Lichter den Schlosspark in Neuhaus. Neben hell strahlenden Tannen, tragen die Bäume am Wegrand Lichterketten wie Schals um ihre Stämme gewickelt. Die Wege werden in Rot und Blau angestrahlt, und ein großer, Stern strahlt über dem Brunnentheater als wolle er den Weg nach Bethlehem weisen. Bei diesem Lichtspektakel der Parkillumination wird schnell deutlich: Weihnachten liegt in der Luft.

„Obwohl in diesem Jahr der Weihnachtsmarkt leider ausfallen muss, möchten wir den Menschen trotzdem etwas Positives bieten“, erklärt Christian Stork, Geschäftsführer der Schlosspark und Lippesee Gesellschaft bei der Eröffnung der Parkbeleuchtung am ersten Adventssonntag. Jeder sei zum Spazierengehen willkommen. Gemeinsam mit der Firma Lean-pro und Sponsorenunterstützung sei es dem 20-köpfigen Team gelungen, in eineinhalb Tagen den Park mit verschiedenen Lichtquellen zu dekorieren und so vielen Besuchern eine Freude zu machen. „Der Park sieht wunderschön aus. Da bekommt man doch noch ein bisschen Weihnachtsfeeling“, freut sich eine Besucherin.

Für zusätzliche Adventsstimmung sorgen auch die Gottesdienste, die an jedem Adventssonntag um 17 Uhr am Brunnentheater auf dem Parkgelände abgehalten werden. Der Gottesdienst am dritten Advent wird evangelisch sein, die Übrigen katholisch.

Neben dem gemeinsamen Beten ist es den Teilnehmer sogar möglich, zusammen zu singen – jedoch nur, wenn der Mund- und Nasenschutz während des Singens getragen wird. Mit Liedern wie „Wir sagen euch an den lieben Advent“ und „O Heiland, reiß die Himmel auf“ soll die Musik die Menschen verbinden und Hoffnung auf frohe Festtage geben. Diese Hoffnung teilen auch Paderborns Landrat Christoph Rüther und Bürgermeister Michael Dreier, die bei der Eröffnung des Projekts ebenfalls unter den zahlreichen Besuchern waren. Trotz der Pandemie werde hier für die ganze Familie etwas geboten, das Freude macht und die Vorweihnachtszeit verschönert. „So gut es geht, können wir die Zeit mit unseren Familien verbringen“, sagt Dreier in einer kurzen Ansprache. Er wünsche jedem Gesundheit und eine frohe Adventszeit.

Bürgermeister Michael Dreier (von links), Andreas Trotz (Vorstand Sparkasse Paderborn-Detmold), Landrat Christoph Rüther, Markus Mertens (Aufsichtsratsvorsitzender Schlosspark und Lippesee Gesellschaft) sowie Christian Stork (Geschäftsführer Schlosspark und Lippesee Gesellschaft) kamen zur Eröffnung der Parkbeleuchtung. Foto: Rebecca Borde

Die Parkillumination wird jeden Tag sobald es dunkel wird für vier Wochen, also bis zum vierten Advent, zu sehen sein. Der Park steht allen Interessierten kostenlos und für einen Spaziergang offen. Eine Beschränkung der Besucherzahl sei laut Stork aktuell noch nicht notwendig. Der Mindestabstand sowie die Einhaltung der Hygienemaßnahmen seien aber gefordert.

Imbiss- und Glühweinstände wie auf dem Weihnachtsmarkt können im Park nicht geboten werden, doch Christian Stork weiß um eine gute Alternative: „Glühwein oder Kekse können gerne von zu Hause mitgebracht werden.“ Wie sich bei der Eröffnung am Sonntag bereits zeigte, erfreuen sich Besucher aller Altersgruppen an den vielen Lichtern, die wohl für viele zu Lichtern der Hoffnung werden – Hoffnung auf ein frohes Fest und eine besinnliche Adventszeit.