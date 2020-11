Am Geldautomaten im Südring-Center Bargeld unterschlagen Polizei Paderborn fahndet per Foto

Paderborn -

Die Polizei Paderborn fahndet per Foto nach einer dunkelhaarigen Frau mit Brille. Sie steht im Verdacht, bereits am Donnerstag, 13. August 2020, an einem Geldautomaten im Südring-Center Paderborn Geld unterschlagen zu haben.