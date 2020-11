„Bisher wurde diese Fortbildung des AWO Familienbildungswerks in Herford auch nur dort angeboten“, erklärt Meike Pelizaeus, Einrichtungsleiterin OGS der AWO Paderborn. „Doch das ist für eine berufsbegleitende Weiterbildung einfach zu weit.“ In Kooperation mit der AWO in Bielefeld habe sie nun erstmalig in Paderborn und Bielefeld stattgefunden.

Insgesamt 162 Stunden haben die Teilnehmer von Januar bis Oktober absolviert, davon 20 Praktikumsstunden in einer anderen Ganztagsschulbetreuung. In weiteren Modulen wurden unter anderem Themen, wie Pädagogik, Erste Hilfe, Bewegung, Musik, Ernährung, Kommunikation und individuelle Förderung behandelt. Neben einer schriftlichen Projektarbeit gab es zum Abschluss eine mündliche Prüfung.

Für die nächste OGS-Fortbildung im kommenden Jahr lägen allein aus Paderborn bereits wieder acht Anmeldungen vor.