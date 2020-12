Die Teilnehmer aus dem Publikum können 1000 Euro gewinnen, müssen aber im Wettbewerb gegen den Comedian Teddy Teclebrhan antreten und gewinnen. Die TV-Show trägt den Namen „Teddy gönnt Dir“.

Der 37-jährige Komiker Teddy hatte im vergangenen Jahr bei der TV-Show „Schlag den Star“ eine historisch schlechte Leistung gezeigt, ging dafür aber als der lustigste Kandidat aller Zeiten in die Geschichte der Sendung ein. In „Teddy gönnt dir!“ ist den Teilnehmern aus dem Publikum quasi der Sieg bereits sicher. Verlieren sie dennoch, dürfen sie sich als „die größte Null im Universum“ fühlen. Die Herausforderung hat der Gesamtschullehrer aus Paderborn angenommen. Ob er gewonnen hat, wird man dann am Donnerstag sehen.

„Ich wollte einfach mal was Neues ausprobieren und Spaß haben. Ich nehme das nicht so ernst“, erklärte Patrick Loos gegenüber Pro7.

Allerdings ist die Teilnahme nicht ohne Risiko. „Eine Niederlage könnte ein bisschen dramatisch werden, da ich Lehrer bin. Ich habe keine Lust auf blöde Sprüche meiner Schüler. Aber das nehme ich in Kauf. Wenn ich gewinnen sollte, mache ich mit dem Geld was Sinnvolles, vielleicht für den Umzug was weglegen, oder für das Auto. Da stehen auch immer mal Reparaturen bzw. eine Inspektion an.“ Seine Kampfansage an den Comedian lautet „Teddy zieh dich warm an!“ Was daraus geworden ist, kann man im TV miterleben.