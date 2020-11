Am Freitagabend steuerte ein 22-jähriger BMW-Fahrer gegen 23 Uhr einen Waschpark am Frankfurter Weg in Paderborn an. Weil das vordere Kennzeichen hinter der Frontscheibe lag, sollte er kontrolliert werden. Nachdem der Wagen in einer Waschbox anhielt, stiegen vier junge Erwachsene aus, welche in mehr als zwei unterschiedlichen Haushalten wohnen. Aufgrund der geltenden Corona-Regeln leiteten die Beamten vier Bußgeldverfahren ein, wobei jeweils ein Bußgeld von mehr als 250 Euro vorgesehen ist. Für den Verkehrsverstoß werden in der Regel 65 Euro fällig.

In Büren fiel am Freitagabend ein E-Scooter-Fahrer (43) auf, der unter Drogeneinwirkung stand. E-Scooter gelten als Kraftfahrzeuge und die dafür gültigen gesetzlichen Bestimmungen zur Fahrtüchtigkeit gelten auch bei den so genannten Elektrokleinstfahrzeugen.

Kurz nach Mitternacht in der Nacht zu Samstag kontrollierten Polizisten auf der Bielefelder Straße in Schloß Neuhaus einen 36-jährigen BMW-Fahrer aus Schlangen. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass die an dem BMW angebrachten Kennzeichen erst vor wenigen Tagen an einem Ford in Mönchengladbach entwendet worden waren. Der BMW war nicht zugelassen und versichert. Der Fahrer stand nicht nur unter Alkohol- und Drogeneinfluss, sondern war außerdem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Ihm wurden Blutproben entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Da die Eigentumsverhältnisse des BMW unklar waren, wurde das Fahrzeug abgeschleppt. In der Nacht zu Sonntag stoppte eine Streife in Delbrück einen Opelfahrer (18) der laut Drogenvortest ebenfalls unter Drogeneinwirkung stand.

Bei Geschwindigkeitskontrollen am Sonntag fuhren bei Paderborn auf der Salzkottener Straße in Höhe der A33 64 Fahrzeugführer zu schnell. Ein 31-Jähriger aus Bad Driburg hatte es mit seinem VW Passat besonders eilig. Statt der erlaubten 70 km/h fuhr er mit 120 km/h in Richtung Salzkotten.