Becker: Im Advent auf das Wesentliche konzentrieren

Paderborn (KNA) -

Der Paderborner Erzbischof Hans-Josef Becker gewinnt der ruhigeren Adventszeit während der Corona-Krise auch Positives ab. „Es fällt vieles weg, was an Gewohnheiten diese sonst auch manchmal hektischen Tage erfüllt“, sagte Becker am Montag im Online-Format „Libori TV“. „Daher betrachte ich die Konzentration auf das persönlich Wesentliche als eine Bereicherung.“