Für ganz Nordrhein-Westfalen gibt das LZG einen Wert von 142,8 an. Der Inzidenz-Wert ergibt sich aus der Summe der neuen Coronavirus-Infektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner. Der Kreis Paderborn hatte am Montag einen Todesfall und 19 neue Infektionen gemeldet.

Am Montag war zudem – wie berichtet – die Entscheidung des Kreises mitgeteilt worden, dass die Sälzerhalle in Salzkotten das Impfzentrum Paderborns wird. „Im Impfzentrum werden viele Menschen aufeinandertreffen. Ähnlich wie seinerzeit beim Corona-Testzentrum müssen hier höchste Standards an Infektionsschutzmaßnahmen umsetzbar sein. Das ist in der Sälzerhalle der Fall“, sagte Landrat Christoph Rüther. Dies sei letztendlich ausschlaggebend für die Entscheidung gewesen, auch wenn der Standort etwas längere Fahrtzeiten insbesondere für die Paderborner Bevölkerung bedeute. – Lesen Sie hierzu auch unseren Kommentar „Standort mit Nachteil“.

Des Weiteren stellte die NRW-Landesregierung am Montag die neue Corona-Schutzverordnung vor. Danach gelten ab Dienstag, 1. Dezember, folgende Maßnahmen, die wir hier aufgelistet haben.

Weitere Informationen

Das Paderborner Kreisgesundheitsamt ist montags bis freitags von 9 bis 16 Uhr sowie samstags von 12 bis 16 Uhr unter der Telefonnummer 05251/3083333 erreichbar. www.kreis-paderborn.de/corona.

Hier informiert das Land Nordrhein-Westfalen: https://www.land.nrw/corona . Hier geht es direkt zur aktuellen Coronaschutz-Verordnung vom 30. November).

Alle Entwicklungen rund um das Coronavirus in OWL, Deutschland und auch weltweit lesen Sie in unserem Newsblog.