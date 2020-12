Die Paderborner Kriminalpolizei geht davon aus, dass der Mann getötet wurde. In diesem Zusammenhang nahmen die Polizisten eine 84 Jahre alte Frau unter Tatverdacht fest. Zu Informationen, nach denen es sich dabei um die Ehefrau handeln soll und sie die Polizei selbst alarmiert hatte, wollten sich Polizei und Staatsanwaltschaft am Abend nicht mehr äußern. Die Vernehmung der 84-Jährigen dauerte am Abend an.

Die Ermittler haben für Mittwoch weitere Informationen in Aussicht gestellt. Die Staatsanwaltschaft will das Opfer obduzieren lassen, was noch in dieser Woche geschehen soll.