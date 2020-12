Feuerwehreinsatz am Paderwall

Paderborn (WB/LaRo) -

Mit 48 Einsatzkräften ist die Paderborner Feuerwehr am Dienstagabend am Paderwall im Einsatz gewesen. In einem Lagerverschlag im Kellergeschoss eines fünfgeschossigen Mehrparteienhauses brannte es, es gab eine starke Rauchentwicklung. Verletzt wurde niemand.

Von