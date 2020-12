Damit der Baum nicht brennt

Tannengrün trocknet schnell aus, und echte Kerzen erhöhen die Brandgefahr. Elektrische Lichterketten oder Teelichter mit Leuchtdioden (LED) sind um einiges sicherer als Kerzen. Adventsgestecke gehören auf eine feste, nicht brennbare Unterlage. Elektrische Lichterketten sollten das VDE-Symbol tragen. Bei LED-Leuchten und Lichterketten muss eine Überlastung der Steckdosen und Verlängerungskabel vermieden werden.

Kerzen sollten nur in geeigneten, nicht brennbaren Halterungen angezündet werden. Brennbare Unterlagen oder starke Zugluft sind unbedingt zu vermeiden. Gardinen, Papierservietten und Geschenkpapier haben in unmittelbarer Nähe brennender Kerzen nichts zu suchen. Außerdem: Kerzen niemals ohne Aufsicht brennen lassen! Unachtsamkeit ist Brandursache Nummer eins. Dazu ist es wichtig, Kerzen zu löschen, wenn niemand mehr im Raum ist. „Achten Sie darauf, dass Kerzen möglichst an einem Ort brennen, den Kinder nicht erreichen können“, warnt die Feuerwehr insbesondere Eltern.

Weihnachtsbäume und Adventsgestecke sollten frisch und gut gewässert sein. Beim Anzünden echter Kerzen sollte stets mindestens ein Eimer Wasser oder ein Feuerlöscher in Reichweite stehen. Bäume müssen sicher stehen, damit sie nicht umfallen können. Fluchtwege dürfen nicht verstellt werden.

Rauchmelder warnen rechtzeitig vor Feuer und Rauchentwicklung in der Wohnung. Sie sind damit echte Lebensretter und seit Jahren für Schlafräume gesetzlich vorgeschrieben, denn Brandrauch bleibt im Schlaf unbemerkt und wirkt tödlich. Rauchmelder, so Elmar Keuter, Kreisbrandmeister und Vorsitzender des Verbandes Feuerwehren (VdF) im Kreis Paderborn, eignen sich übrigens auch in diesem Jahr gut als Weihnachtsgeschenke.

Sollte dennoch einmal der Baum brennen, hilft diese kleine Checkliste weiter: Raum verlassen, Tür schließen, Feuerwehr über den Notruf 112 alarmieren, Wohnung oder Haus verlassen, Mitbewohner alarmieren, Eintreffen der Feuerwehr abwarten und die Kräfte einweisen.