Lieber Gutes statt nichts tun

Normalerweise herrscht in der Cocktailbar am Kamp in der Adventszeit parallel zum Paderborner Weihnachtsmarkt Hochbetrieb. Normal ist in diesem Jahr aber nichts, und deswegen ist das Team vom Hemingway‘s mit dem Lockdown „light“ zum zweiten Mal in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie zum Nichtstun verdammt worden. Seit mehr als vier Wochen ist die Bar geschlossen – und bleibt es auch mindestens für den Rest des Jahres.

Trotz der schwierigen Situation ist für Inhaber Zuheir Cheikh Moussa aber klar: „Jammern hilft nicht. Und Nichtstun ist ja auch keine Lösung“, sagt er in Anspielung auf die Corona-Spots der Bundesregierung, in denen junge Leute mit Nichtstun zu Helden werden. Schließlich gebe es genug Menschen, denen es schlechter geht.

Deshalb unterbricht er mit seinem Geschäftsführer Ibrahim Onaran und der Auszubildenden Emily Auer die Zwangspause in der Vorweihnachtszeit, um genau für diese Menschen etwas zu tun – zeitgemäß natürlich mit Faultieren. Denn: „Wir haben lange genug auf der faulen Haut liegen müssen“, sagt die angehende Veranstaltungskauffrau Emily Auer.

Der Erlös aus dem Verkauf der Faultiere ist für den Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Paderborn/Höxter bestimmt. Foto: Oliver Schwabe

Unterstützung bei der Aktion erhält das Hemingway‘s von W2 Werbung. Das Bad Lippspringer Unternehmen übernimmt die Beflockung der Kapuzenshirts, die die Faultiere tragen: „Corona 2020 – Nichtstun ist auch keine Lösung“ ist auf der Rückseite zu lesen, als Andenken und Mahnung gleichermaßen.

Der Erlös aus dem Verkauf der Faultiere ist für den Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Paderborn/Höxter bestimmt. Wer sich ein Exemplar sichern möchte, kann sich unter Telefon 0176/63729838 bei Emily Auer melden. Als Kaufpreis hat Zuheir Cheikh Moussa 25 Euro als untere Grenze festgesetzt: „Wer möchte, kann natürlich gerne mehr spenden und damit die Arbeit des Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienstes unterstützen.“