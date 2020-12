Elsen -

Am letzten Sonntag im Oktober wurde die Chronik der St.-Hubertus-Schützenbruderschaft 1921 Elsen aufgrund der Covid19-Pandemie nur in einem kleinen erlesenen Kreis der Öffentlichkeit vorgestellt. Nun ist die Chronik druckfrisch erhältlich. Sie umfasst 368 Seiten in einem Hardcover und kann für 19,90 Euro erworben werden.