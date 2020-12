Heimatbühne übergibt Spenden an das Gasthaus, die in Paderborn neue Anlaufstelle für Obdachlose und Bedürftige ist

Paderborn -

Bei Popsängerin Nena begann alles mit 99 harmlosen Luftballons. Bei Martin Fryburg von der Heimatbühne Paderborn waren es vier alte Thermoskannen, die eine ungeahnte Welle in Gang setzten. Anders als in Nenas Song, in dem die Luftballons einen Krieg auslösten, führt Fryburg Gutes im Schilde.