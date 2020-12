Corona fordert auch den Rettungsdienst

„Der Transport von Infizierten oder auch ansteckungsverdächtiger Patienten erfolgt unter erschwerten Bedingungen“, erklärt Stefan Kaiser, Leiter des Rettungsdienstes beim Kreis Paderborn. Die Desinfektion des Einsatzfahrzeuges nach dem Transport dauert rund eineinhalb Stunden. Auch das An- und Ablegen der erweiterten Schutzausrüstung führt zu verlängerten Einsatzzeiten. Eine Hausforderung stellt der Umgang mit den möglicherweise mit Covid-19-infizierten Menschen dar. Diese befinden sich in einer Ausnahmesituation und machen sich große Sorgen. „Wenn dann der Rettungsdienst in voller Schutzausrüstung ankommt, versuchen die Mitarbeiter mit Einfühlungsvermögen und Ruhe den Menschen die Ängste zu nehmen“, erzählt der Leiter.

Derzeit drohe keine Überlastung des Rettungsdienstes. Alle könnten aber etwas dazu beitragen, dass sich die Corona-Situation auch im Rettungsdienst wieder entspannt: „Auch, wenn es nach Monaten der reduzierten Kontakte schwerfällt und wir alle gerne die kalte Jahreszeit in gemütlichen Runden mit Freunden genießen würden: Abstand, Hygiene und Alltagsmaske sind bisher immer noch beste Schutz!“