Die Aktion „Glühwein für Zuhause“ wird hervorragend angenommen, mehrere hundert Pakete wurden bereits vorbestellt. Die mit dieser Aktion eingenommenen Spendengelder sollen für den Bau von Brunnen an Schulen in Äthiopien verwendet werden – ein Projekt, für das sich die Cup&Cino-Foundation von Unternehmer Frank Epping aus Hövelhof einsetzt. Und so ist in den Weihnachtspäckchen des Lions Clubs nicht nur „Glühwein für Zuhause“ (weiß, rot oder alkoholfreier Punsch) enthalten, sondern eben auch Kaffee von Cup&Cino, Spekulatius von Goeken backen sowie Paderborner Ansichtskarten von Lina Loos Design.

Die Pakete kosten 20 Euro, mindestens 10 Euro davon spendet der Lions Club für den guten Zweck. Die Verpackung ist eigens bei der Firma Laufer in Hövelhof hergestellt worden. Dort haben Präsident Max Sowa und sein Vorgänger Jürgen Pieper die Kartons abgeholt, um sie anschließend zu packen und zu verteilen. Nähere Infos zu der Aktion gibt es auch im Internet unter www.drei-hasen.de.