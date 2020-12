Unbekannter greift in Bad Wünnenberg Frau an

In Dunkelheit die Handtasche entrissen – Opfer verletzt

Bad Wünnenberg -

Schreck am Abend: Ein unbekannter Mann hat in Bad Wünnenberg eine 25 Jahre alte Frau auf dem Parkplatz der Aatalklinik angegriffen. Der Täter stieß die Frau zu Boden und entriss ihr die Handtasche. Das Opfer wurde am Kopf verletzt.