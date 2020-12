Seit November bietet der Club auf seiner Homepage Weihnachtskarten im Wert von 5,10 und 20 Euro zur Bestellung an. Der Wert der Postkarten im weihnachtlichen Design spiegelt die Anzahl an Bäumen wider, die durch den Erwerb der Karten in Kooperation mit Plant-for-the-Planet auf der Yucatán Halbinsel in Mexiko gepflanzt werden.

„Während die Corona-Krise unser Leben anhält, schreitet die Klimakrise unaufhaltsam fort, und im Schatten von Corona werden weiter Tausende Hektar Regenwald abgeholzt“, so Lisa Pusch, Sozialbeauftragte des Rotaract Clubs Paderborn. „Wir wollten als Club eine Aktion finden, die wir unabhängig von Corona realisieren können und die das Ziel von 1 Million Trees unterstützt“.

Für jeden Euro wird ein realer Baum gepflanzt. Die Druck- und Versandkosten trägt die Clubkasse, sodass für Interessierte keine weiteren Kosten anfallen.

Das große Interesse übertraf die Erwartungen der Rotaract-Mitglieder in Paderborn: „Wir sind vom Erfolg der Aktion selbst überrascht und total begeistert von der positiven Resonanz“, berichtet Bianca Düsterhaus, Präsidentin des Clubs. Mehr als 6000 Bäume werden durch den Erlös der Aktion bereits gepflanzt.

Wegen der hohen Nachfragen verlängert der Club die Aktion in den Dezember hinein. Die übrigen Karten im Gegenwert von 5 , 10 und 20 euro können über das Bestellformular auf der Homepage des Rotaract Clubs unter https://paderborn.rotaract.de/weihnachten/ bezogen werden (nur solange der Vorrat reicht). Die Karten gibt es auch im Geschäft „locker & flockig – Unverpackt Paderborn“ in der Kilianstraße 5.