Neben den klassischen Darstellern des Weihnachts-Geschehens haben noch andere Gestalten mit der Geburt des Gottessohnes zu tun, die in der Bibel direkt oder indirekt im Zusammenhang mit der Menschwerdung Gottes genannt werden. Sie spielen aber meist eher eine Nebenrolle.

In der Fenstergalerie der Bank für Kirche und Caritas (BKC) sind jetzt zehn Tonfiguren zu sehen, die diese Nebenrollen darstellen. Schwester Marie-Benedicte Schildkamp CPS hat in der Adventszeit 2015 im Missionshaus Neuenbeken die Tonfiguren geschaffen: Rut, David, Jesaja, Herodes, Augustus, Zacharias, Elisabeth, Josef und Maria. Unter dem Motto „Da sind noch mehr! Die Krippe der Nebenrollen“ ist die Fensterausstellung bis Anfang Februar zu sehen. Pastor Edgar Zoor hat zu den Figuren der Krippe der Nebenrollen ein kleines Buch mit gleichnamigem Titel geschrieben, in dem sich die Darsteller selbst vorstellen. Das Buch „Da sind noch mehr! Die Krippe der Nebenrollen“ ist im Bonifatius Verlag erschienen.

Die Ausstellung, die jetzt in der Bank zu sehen ist, ist in Zusammenarbeit mit Pastor Edgar Zoor, Schwester Marie-Benedicte Schildkamp (CSP) und der Bonifatius GmbH entstanden. Pastor Zoor erläutert zu der Ausstellung der Krippe der Nebenrollen: „In den Figuren können wir uns leichter erkennen. Ihnen können wir das Weihnachtsgeschehen vielleicht auch leichter glauben: Gott wird einer von uns!“. Vera Audi von der Bank für Kirche und Caritas ergänzt: „Wir freuen uns, dass wir mit der Fensterausstellung in der Weihnachtszeit ein hoffnungsvolles Zeichen setzen können.“