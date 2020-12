Drei Hasen stehen jetzt unter Schutz

Paderborn -

Was haben der Stern von Mercedes, der angebissene Apfel von Apple und das rote „S“ der Sparkassen mit dem Paderborner Drei-Hasen-Motiv gemeinsam? Sie sind als so genannte Bildmarken geschützt. Das heißt: Nicht jeder kann das Drei-Hasen-Motiv so verwenden, wie er es gerne möchte.