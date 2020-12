Wie die Polizei erst am Montag mitteilte, klingelte es gegen 10.45 Uhr am Freitag mehrfach in der Wohnung des 38-Jährigen in einem Mehrfamilienhaus an der Ludwigstraße. Der Mann wollte nicht gestört werden und reagierte nicht auf das Klingeln.

Nur wenig später hörte er Geräusche an seiner Wohnungstür im Dachgeschoss. Als er in den Wohnungsflur ging, öffnete eine fremde Frau die Wohnungstür, die sie augenscheinlich mit einem unbekannten Werkzeug geöffnet hatte. Die Einbrecherin ergriff sofort die Flucht. Der Zeuge sah sie in Begleitung eines Mannes flüchten.

Den Mann konnte er nicht beschreiben. Die Täterin soll laut Polizei 30 bis 40 Jahre alt sein. Sie hatte ihre schwarzen, langen Haare zu zwei Zöpfen gebunden. Sie trug eine schwarze Daunenjacke und eine schwarz-weiße Alltags­maske mit einem geometrischen Muster.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.