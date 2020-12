Kreis Paderborn: von 106,5 am Montag auf 112,1 am Dienstag

Paderborn -

Das Auf und Ab des Inzidenz-Wertes im Kreis Paderborn setzt sich fort. Nach Angaben des NRW-Landeszentrum für Gesundheit (LZG) beträgt er nun 112,1 (Stand: Dienstag, 0 Uhr). Am Vortag lag er bei 106,5, am Sonntag bei 108,8 und am Samstag bei 105,9. Für NRW gibt das LZG einen Wert von 146,4 an.