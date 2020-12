Streit um Masken im Einzelhandel

„Die Leute werden immer aggressiver. Das liegt zum Teil an der insgesamt unübersichtlichen Situation: Was ist erlaubt, was nicht? Überall gibt es Ausnahmen und Sonderreglungen!“, erklärte ein Händler aus Paderborn im Gespräch mit dieser Zeitung.

Viele Einzelhändler haben wegen Corona ihre Geschäfte kräftig aufgerüstet. Mehrere Security-Kräfte achten zum Beispiel am Südring-Center auf die Einhaltung der Coronaschutzverordnung. An den publikumsstärksten Tagen sind ständig sechs Mitarbeiter im Dienst. Außerdem gibt es Ampeln, die an verschiedenen Zugängen überprüfen, dass die zulässige Obergrenze an Kunden nicht überschritten wird.

Eine der Sonderregelungen, von denen die Einzelhändler sprechen, betrifft Kinder: So sind unter Sechsjährige vom Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes befreit. Das wissen aber meistens nur Eltern, und nicht das ältere Publikum, das sich Sorgen wegen des Risikos einer möglichen Ansteckung macht. Auch in solchen Situationen seien Differenzen zwischen Kunden durchaus an der Tagesordnung. „Viele ältere Kunden fühlen sich einfach nicht wohl, wenn sie ein Kind sehen, das keine Maske trägt“, sagte ein Händler.

So etwas sei auch schon im Südring-Center geschehen, weswegen ein Security-Mitarbeiter – möglicherweise etwas übermotiviert – eingegriffen habe. Die Mutter des maskenlosen Kindes hatte sich im Anschluss über den Mann beschwert. „Wir haben unsere Security-Kräfte angewiesen, bei Kindern liberal zu sein. Wir verstehen uns als kinderfreundliches Center“, sagte ein Sprecher, der sich für den Vorfall entschuldigt.

Die Mutter habe die Entschuldigung allerdings nicht angenommen, bedauert das Unternehmen. Aber auch das passiere in dieser sensiblen Zeit.