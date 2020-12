Seit der Gründung des Domführungsdienstes im Jahr 2007 begleiteten sie Menschen durch den Dom und brachten ihnen das Gotteshaus nahe. Mit Erreichen der Altersgrenze von 75 Jahren beenden die drei Männer ihr Engagement als Domführer, sind aber weiterhin in der Domgilde dabei: „Sie bleiben ihrem Dom treu verbunden“, betonte Dompropst Göbel.

Im Jahr 2019 führte die Domgilde 276 Domführungen durch, davon 68 Kinderführungen, neun Orgelführungen, sechs Domführungen für Kindertagesstätten, acht Domerkundungen und neun Domturmführungen. Im Jahr 2018 waren es 295 Domführungen, 325 im Jahr 2017. Der Domführungsdienst wird aktuell von 25 Mitgliedern der Paderborner Domgilde getragen. Als Zeichen des Dankes für das Engagement als Domführer erhielten Schäfers, Meilwes und Lahme jeweils eine eigens gestaltete Kerze.

Der zugewandte und zugleich verbindliche Dienst der ehrenamtlichen Mitarbeitenden der Paderborner Domgilde verdiene gerade in der Zeit der Corona-Pandemie Anerkennung und Respekt, sagte Dompropst Monsignore Joachim Göbel beim Adventsgottesdienst der insgesamt 113 Domgildemitglieder. Sie sind im Paderborner Dom ansprechbar für die Besucher der Bischofskirche des Erzbistums und achten zugleich darauf, dass die Würde des Gotteshauses gewahrt wird. Sie unterstützen zudem Gottesdienstteilnehmer bei der coronabedingt notwendigen Registrierung und zeigen ihnen noch freie Plätze im Dom.

Die Domgilde wurde auf Anregung von Dompropst Weihbischof Hans Leo Drewes im Jahr 1990 gegründet. Aktuell hat die Domgilde 113 Mitglieder, 26 Frauen und 87 Männer. Von den 113 Mitgliedern sind wöchentlich 78 Personen im Hohen Dom im Einsatz.

Ehrenamtlich stehen die Mitglieder der Domgilde den Besuchern am Info-Stand der Paderborner Bischofskirche mit Rat und Tat zur Seite. Als Domführerinnen und Domführer begleiten sie zahlreiche Interessierte durch den Hohen Dom. Dompastor Dr. Nils Petrat ist Gildekaplan. Die Mitglieder der Domgilde sind ehrenamtlich zwei Stunden in der Woche in ihrem Präsenzdienst im Dom ansprechbar.