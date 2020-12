Aktion unterstützt Hospizgruppe

Wer in diesem Jahr die Gespräche und den Glühwein auf dem Domplatz vermisse, könne schon jetzt einen Gutschein fürs nächste Jahr als Spende erwerben, denn darum sei es den Lions schon immer beim Glühweinverkauf gegangen. Über die Jahre hat der Club am Glühweinstand nach eigenen Angaben mehr als 450.000 Euro für Hilfsprojekte in der Region und in aller Welt gesammelt. In diesem Jahr soll ein neuer Dienst unterstützt werden, der in NRW Maßstäbe setze: die derzeit entstehende Paderborner Hospizgruppe „AchtsamZeit“. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter stehen schwerstkranken und sterbenden Menschen zur Seite. Das Neue an „AchtsamZeit“ sei die Konzentration auf Senioreneinrichtungen. „Für diese anspruchsvolle Aufgabe bilden wir Ehrenamtliche aus, begleiten und unterstützen sie. Sie sollen schwerstkranken Menschen ein Leben in Würde bis zuletzt ermöglichen“, erklärt Ulrike Molitor. Die Sozial­pädagogin baut den neuen Dienst auf. „Unser Anliegen ist es, Menschen in den Senioreneinrichtungen wertschätzend und liebevoll zu begleiten und die Angehörigen nach Möglichkeit zu entlasten und zu unterstützen.“

Auch wenn die Notwendigkeit der Hospizarbeit in Senioreneinrichtungen unbestritten sei, werde der neue Hospizdienst nur zum Teil gefördert. Die Unterstützung durch die Lions komme deshalb zur rechten Zeit. „Wir finden dieses Projekt sehr überzeugend“, betont Lions-Präsident Dr. Richard Ammenwerth: „Auch weil die Ausbildung der Hospizbegleiter langfristig wirksam sein wird.“ Mit dem Erwerb eines Gutscheins von zehn Euro erwirbt der Besitzer den Gegenwert für einen Glühwein, der auf dem Weihnachtsmarkt 2021 ausgeschenkt wird. Das ist zwar höher als der Preis eines Glühweins am Stand, „aber wir wollen die Hospizgruppe ‚AchtsamZeit‘ gerne mit einem hohen Betrag unterstützen, weil das Projekt diese Aufmerksamkeit und Zuwendung verdient“, betont Peter Bee, Activity-Beauftragter des Clubs.

Die Bankverbindung: Förderverein Lions Club Paderborn Carolus; Bank für Kirche und Caritas; IBAN DE74 4726 0307 0015 9003 00. Die Gutscheine werden zugeschickt. Ab einer Summe von 50 Euro stellt der Lions-Club eine Spendenquittung aus, vorausgesetzt Name, Anschrift und der Verwendungszweck „Glühwein-Gutschein“ werden mitgeteilt.