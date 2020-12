Auch die Zahl der Neuinfektionen steigt unterdessen weiter: 43 neue Corona-Fälle wurden dem Kreisgesundheitsamt am Dienstag bis 11 Uhr gemeldet. 84 weitere Corona-Erkrankte haben den Angaben zufolge eine akute Infektion überstanden und gelten als genesen. Unterm Strich sind derzeit 705 Menschen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infiziert. Das sind die sogenannten aktiven Fälle. Betroffen ist weiterhin vor allem die Stadt Paderborn mit 357 aktiven Fällen, gefolgt von Delbrück (88), Hövelhof (70), Salzkotten (41), Borchen (38), Altenbeken (35), Bad Lippspringe (29), Büren (23), Bad Wünnenberg (12) und Lichtenau (12).

Die Zahl der Neuinfektionen steigt nach Angaben des Kreisgesundheitsamtes flächendeckend in allen Kommunen. Überall gebe es kleinere Ausbruchsherde. Betroffen von einzelnen Corona-Fällen im Kreis sind derzeit sechs Senioreneinrichtungen, 25 Schulen sowie 13 Kindertageseinrichtungen. In den Schulen befinden sich einzelne Klassen in Quarantäne, in den Kindertageseinrichtungen einzelne Gruppen. Drei Kindertageseinrichtungen mussten komplett geschlossen werden.

Der vom Landeszentrum für Gesundheit (LZG) ausgewiesene Sieben-Tages-Inzidenzwert für den Zeitraum vom 1. bis 7. Dezember (Datenstand 8.12., 00 Uhr) ist – wie berichtet – auf 112,1 gestiegen . Am Montag lag er noch bei 106,5. Die Sieben-Tages-Inzidenz ist die Anzahl der Neuinfektionen innerhalb einer Woche, umgerechnet auf 100.000 Einwohner.

Die Zahl der aufsummierten und laborbestätigten Coronavirus-Infektionen seit Ausbruch der Pandemie beträgt demnach 3343 (Stand 08.12., 11:00 Uhr). Die aufsummierte Zahl der Corona-Erkrankten, die eine akute Infektion überstanden haben und als genesen gelten, beträgt 2569.

52 Corona-Patienten, zwei weniger als noch am Montag, werden zurzeit im Krankenhaus behandelt, 13 davon intensivmedizinisch. 3292 (+ 279) Menschen befinden sich im vom Paderborner Kreisgesundheitsamt angeordneter Quarantäne.

Weitere Informationen

Das Paderborner Kreisgesundheitsamt ist montags bis freitags von 9 bis 16 Uhr sowie samstags von 12 bis 16 Uhr unter der Telefonnummer 05251/3083333 erreichbar. www.kreis-paderborn.de/corona.

Hier informiert das Land Nordrhein-Westfalen: https://www.land.nrw/corona . Hier geht es direkt zur aktuellen Coronaschutz-Verordnung vom 30. November).

