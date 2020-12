Die Berater, Diplom-Ingenieur Nicolas Westermeier und Diplom-Betriebswirt Rainer Dörr, der derzeit seine Nachfolgerin Lisa Büngeler einarbeitet, sind die Ansprechpartner für das Handwerk in den Kreisen Paderborn und Höxter. Die Fachgespräche finden im Beratungsbüro am Grünen Weg 31 in Paderborn oder auf Wunsch auch im Unternehmen selbst statt. Das Beratungsteam der Handwerkskammer arbeitet dabei vertrauensvoll mit den beiden Kreishandwerkerschaften Paderborn/Lippe und Höxter/Warburg zusammen.

Die Betriebsberatung der Handwerkskammer ist ein zertifiziertes Starter-Center NRW und Anlaufstelle für Gründerinnen und Gründer im Handwerk. Darüber hinaus bietet sie eine Grundlagenberatung zu allen Themen der Unternehmensführung an bis hin zur Regelung der Unternehmensnachfolge und der Übergabe des Betriebes, teilte die Handwerkskammer mit. Auch ein Betriebsvermittlungsservice sei Teil des Serviceangebotes. „Wir Kammerberater kennen den Puls des Handwerks und sind daher oft erster Ansprechpartner“, sagt Rainer Dörr. Die Gespräche seien stets vertraulich und für die Gründer und Unternehmer kostenfrei. Das Handwerk habe auch im Kreis Paderborn die schwierige Zeit der Pandemie größtenteils gut verkraftet. Beim zweiten „Lockdown light“ sei aber erneut besonders das Kosmetik-Gewerbe von den Schließungen betroffen. Die Handwerkskammern setzen sich dafür ein, dass die Betriebe schnellstmöglich wieder ihre Tätigkeit ausüben können und Hilfen für den Umsatzausfall erhalten.

Hier erreichen Sie die Betriebsberatung: Grüner Weg 31 in Paderborn, Telefon 05251/877688-0, E-Mail beratung@hwk-owl.de sowie unter Telefon 0521/5608-444 und im Internet unter www.handwerk-owl.de.